يشعر في الغالب معظم الأشخاص بالتعب والإرهاق وضغط العمل من وقت لآخر، وعلى جانب آخر قد يستمر التعب والإرهاق فترةً طويلةً ولا يُشفى بالراحة، ويعتبر التعب والإرهاق عبارة عن حالة من الوهن المستمر، وينشأ بمرور الوقت فيقلل من طاقتك وحماسك وتركيزك، مما يؤثر على انفعالاتك ونفسيتك أيضاً.وحدد موقع (كل يوم معلومة طبية)، 6 أمراض قد يكون الإرهاق مؤشراً لها.فقر الدم والسكرينشاط أو خمول الغدة الدرقيةالانسداد الرئوي وانتفاخ الرئةتليف العضلاتمتلازمة الحر الشديد