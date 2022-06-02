أكد الخبير الصحي أستاذ واستشاري الصحة العامة وطب الأسرة والمجتمع البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أن التوعية بأضرار التدخين مازال ضعيفاً ويحتاج إلى تفعيل أكبر، مبيناً أن دور هذه التوعية شمولية تشارك فيها الأسرة أيضاً بجانب القطاعات الصحية والمؤسسات التعليمية وغير ذلك من الجهات ذات العلاقة.

ولفت أن هناك تحديات كبيرة تواجهها المجتمعات بسبب تعدد أصناف التدخين من السجائر والمعسلات والشيشة، وحاليا السجائر الإلكترونية، وجميعها تشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان، ولا يقتصر تأثير ذلك على المدخن، بل يشمل المحيطين به، فهم يستنشقون دخان السجائر، وهو ما يسمى «التدخين السلبي»، وتزداد الخطورة أكثر على الأطفال والمصابين بالربو وحساسية الصدر.

وتابع أن دخان السجائر يتركب من نحو 4 آلاف نوع من الغازات والمواد العالقة، وأهم هذه الغازات هو أول أكسيد الكربون، وهيدروجين السيانيد، والنشادر، والأكرولين، وأكسيد النيتروجين، والمركبات المسرطنة التي تدعى «أمينات النتروز»، أما عن المواد العالقة، فهي النيكوتين (وهو الذي يسبب التعود والإدمان على التدخين) والبنزين، والقطران، والمركبات المسرطنة مثل البنزوبيرين والبولونيوم.

وأشار إلى أن الأبحاث الطبية أجمعت على أن 3 من تلك المواد المذكورة تمثل خطرا داهما، بوجه خاص، وهي: «القطران»: وهو خليط من المواد الهيدروكربونية التي تتحول إلى مادة لاصقة داخل الرئتين وتحتوي على العديد من المركبات المسببة للسرطان، «النيكوتين»: وهو مادة كيميائية مسببة للإدمان، وعندما تمتص هذه المادة داخل الرئتين فإنها تؤثر على الجهازين الدوري والعصبي، وعادة ما يدخن الشخص المدخن السجائر بهدف الاحتفاظ بمستوى معين من النيكوتين في دمه. «أول أكسيد الكربون»: يقوم بسرقة الأكسجين من الجسم عن طريق الإقلال من مقدار الأكسجين الذي يمكن لكريات الدم الحمراء حمله إلى جميع أرجاء الجسم.

وحذر البروفيسور خوجة من مخاطر السجائر الإلكترونية، إذ لا توجد أي دلائل تثبت أن استخدام السجائر الإلكترونية صحي، وأنها الوسيلة الأنجع للإقلاع عن التدخين، ويعتقد البعض أن استخدام السجائر الإلكترونية أقل ضررا من السجائر العادية، وذلك بسبب عدم وجود التبغ فيها، إلا أنها تحتوي على مواد كيميائية إلى جانب النيكوتين، كما أن الفوائد المزعومة لهذه السيجارة التي يتم الترويج لها عبر الوسائل الدعائية تنطوي على مغالطات علمية وتضليل واستخفاف بعقول المستهدفين خصوصا الشباب وصغار السن.

ونصح البروفيسور خوجة، مدخني السجائر العادية أو الإلكترونية، بالتوقف فوراً للمحافظة على صحتهم من المخاطر المترتبة، داعياً إياهم إلى التوجه لعيادات مكافحة التدخين التي خصصتها وزارة الصحة، والبدء باستخدام المنتجات البديلة عن النيكوتين مثل العلكة واللصقات التي تساعد المدخنين على الإقلاع، فعزم النية والإرادة القوية سلاحان لمواجهة التدخين.