ثمَّن مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي دور الممثل الشاب السعودي أحمد سعيد، إذ أكدوا أن أول ظهور له في مسلسل «ضرب الرمل» الذي يحكي أحداث «العقيلات» في نجد والتحولات التاريخية التي شهدتها المنطقة قبل أكثر من 50 عاماً، وحقق سعيد لنفسه من المسلسل موقعاً في خارطة التمثيل. وجاءت النجومية الأخرى لسعيد في مسلسل «بخور القصائد» عبر أدائه لشخصيتين، الأولى لمراهق في الـ15 عاماً، والثانية لشاب في أواخر العشرينات. وأشار نقاد إلى أن أدواره في المسلسلات السابقة كافية لإثبات قدراته. وأوضح «أحمد» أن المسرح المدرسي صقله كثيراً ونمَّى موهبته.