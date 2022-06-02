ربما كانت عاداتك اليومية في تناول القهوة سبباً في أن تعيش حياة أطول وأكثر صحة، حتى لو أضفت السكر، وفقاً لدراسة نُشرت أخيراً في دورية Annals of Internal Medicine.ونظر العلماء من جامعة ساوثرن ميديكال في غوانغتشو بالصين في بيانات عن عادات القهوة والصحة لأكثر من 171 ألف مقيم في المملكة المتحدة، حسب «روسيا اليوم».ووجدت النتائج أن شرب ما بين كوبين إلى 4 أكواب في اليوم هو الحل الأمثل، بغض النظر عما إذا كان الشخص يستخدم السكر أم لا.وكما أن شاربي القهوة غير المحلاة لديهم مخاطر أقل بنسبة تصل إلى 29% مقارنة بمن لا يشربونها، في حين أن القهوة المحلاة كانت مرتبطة بخطر أقل بنسبة 31%.وتنضم هذه الدراسة الجديدة إلى عدد كبير من الدراسات التي تربط القهوة بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك طول العمر بشكل عام، وتقليل فرص الإصابة بالاكتئاب أو مرض السكري.وكشف الدكتور ليو أن هذه الدراسة، التي كُشِفت في مجلة Annals of Internal Medicine، هي أول دراسة تثبت أنه حتى القهوة السكرية يمكن أن تكون صحية.