تعتبر المشروبات الغازية أمراً أساسياً لدى الكثير بعد وجبة دسمة، وقد يفرطون في تناولها ظناً منهم أنها تساعد على الهضم، وهذا الاعتقاد خاطئ، ويضر بالصحة، فعبوة واحدة من هذه المشروبات تحتوى على 39 غراماً من السكر؛ لذا فإن الإفراط في تناولها يمكن أن يسبب العديد من المضاعفات الصحية للإنسان، بل حذرت دراسة نشرتها صحيفة «إندبندنت» البريطانية نقلاً عن مجلة «جاما إنتيرنال ميديسين»، من أن تناول كوبين من المشروبات الغازية يومياً قد يسبب الوفاة بحسب البيان.الإصابة بتسوس الأسنانتكوين الحصوات في الكلىألم المفاصل وزيادة الوزنأمراض القلب والكوليسترول