أصيب العلماء بالذهول عندما لاحظوا أن الفئران الذكور تتوتر بشدة من رائحة الموز قبل أن يتوصلوا إلى السبب وهو أن هذه الفاكهة تحتوي على مادة مماثلة لمادة في إناث الفئران.وأشارت صحيفة «مترو» البريطانية الثلاثاء إلى أن الباحثين في كندا توصلوا إلى هذا الاكتشاف عن غير قصد أثناء دراستهم لرد فعل ذكور الفئران تجاه إناث الفئران الحوامل.وفي أثناء الدراسة، لاحظ الباحثون أن المركبات الكيميائية الموجودة في الموز أثارت «استجابة متوترة» في ذكور الفئران.