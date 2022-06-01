أعلنت هيئة المحلّفين في المحكمة الأمريكية في فيرجينيا اليوم (الأربعاء) نهاية النزاع القضائي بين الثنائي المثير للجدل جوني ديب وأمبر هيرد اللذين يتهم كل منهما الآخر بالتشهير.

وخلص الأعضاء السبعة في الهيئة إلى قرار فوز جوني ديب، وإدانة آمبر هيرد بتهمة التشهير ضد زوجها السابق في محكمة فيرفاكس بالقرب من واشنطن، بعد مداولات استغرقت نحو 13 ساعة بدأتها (الجمعة) واستكملتها اعتباراً من (الثلاثاء).

وحكمت المحكمة الأمريكية بأن تدفع آمبر هيرد 15 مليون دولار لصالح جوني ديب، تعويضا عن التشهير به كما غرمت جوني ديب مليوني دولار لتشهيره بزوجته السابقة.