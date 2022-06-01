بدءاً من اليوم، تعلن شركة مايكروسوفت عن توفر سحابة مايكروسوفت للاستدامة (Microsoft Cloud for Sustainability) بقدرات جديدة تشمل تحقيق التوازن البيئي، وخفض الانبعاثات الكربونية، لحفظ الحياة ورفع جودتها، والتي ستعمل في تمكين المؤسسات بمختلف القطاعات على تسريع رحلة استدامة أعمالها وزيادة نموها في السوق؛ نظراً لاحتوائها على قدرات الحوكمة البيئية والاجتماعية، وهو ما يتطابق مع النظام البيئي العالمي، وأهداف خطة تنمية الاستدامة العالمية 2030 الصادرة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وتعمل سحابة مايكروسوفت للاستدامة على تحسين ذكاء البيانات المركزي بشكل أكبر لاتخاذ القرارات عالية المخاطر، ومعالجة القضايا المعقدة، ووزن كل من معايير الأعمال والحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات لتوجيه رأس المال نحو فرص الاستثمار التي توازن بين النمو والتأثير، والإسهام في الوصول إلى الاقتصاد العالمي الخالي من الكربون.

ولتسريع التقدم في استدامة ونمو الأعمال، ستوفر حلول مايكروسوفت (Microsoft Cloud for Sustainability) لشركائها من المؤسسات في القطاعات المختلفة، قدرات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات التي تحتاجها للاستجابة للمتغيرات الجديدة والتكيف معها بسرعة وثقة.

وأشارت زينب الأمين، نائب الرئيس للتحول الرقمي بشركة مايكروسوفت العربية، أن حلول مايكروسوفت للاستدامة أثبتت فعالياتها في تحقيق التوازن البيئي، وهو ما أسهم في تحقيق شركائنا النتائج الملموسة في خفض الانبعاثات الكربونية، لحفظ الحياة ورفع جودتها، وهو ما يحقق رؤية مايكروسوفت العالمية بأن تصبح «سالبة الكربون» بحلول2030.

وأضافت الأمين أن «رحلة مايكروسوفت في مجال الاستدامة بدأت عندما وضعت أول هدف للكربون منذ أكثر من عقد من الزمان، وقد قادنا ذلك إلى تنظيم بياناتنا بشكل أفضل وإعادة مواءمة رؤية شركتنا واستراتيجيتها مع أهداف الاستدامة الخاصة بنا؛ لذلك سنواصل البناء على التزاماتنا بالابتكار والاستثمار في التقنيات التي تعالج الاستدامة البيئية، ومع إطلاق (Microsoft Cloud for Sustainability) سنجمع للمؤسسات بين الإمكانات القوية التي تقدمها مايكروسوفت وشركاؤها، كما ستمكنهم من تسجيل تأثيرها البيئي والإبلاغ عنه وتقليله بسهولة أكبر من خلال اتصالات البيانات المؤتمتة، التي توفر الرؤى القابلة للتنفيذ عبر توحيد ذكاء البيانات».

ويعمل حل (Microsoft Cloud for Sustainability) القابل للتوسع من خلال تركيز البيانات المتباينة سابقاً، وهو ما يوفر للمؤسسات نظرة شاملة حول تقليل التأثير البيئي بفعل انبعاثات عملياتها وسلسلة القيمة بأكملها، إضافة إلى امتيازها ببنية تحتية أكثر ديمومة لتكنولوجيا المعلومات، وهو يمكنها من زيادة قيمة الأعمال، عبر استبدل الأدوات أو الأنظمة أو الأنشطة بخيارات أكثر كفاءة.

ويؤدي نقل أعباء العمل لسحابة مايكروسوفت الهجينة للاستدامة، إلى زيادة كفاءة الكربون والطاقة، كما توفر تطبيقات لوحة المعلومات للعملاء الشفافية في الانبعاثات الناتجة عن استخدامهم لخدمات Microsoft السحابية، فضلاً عن زيادة استدامة المواد إلى أقصى حد، وإطالة عمر المنتج وتقليل بصمته الكربونية واستهلاك الطاقة، وتعزيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة.