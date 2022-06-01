أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، تسجيل 4 حالات جديدة لـ«جدري القردة» وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أكدت الوزارة أن مرض جدري القردة هو مرض فايروسي معدٍ، إلا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفايروس «كوفيد-19»، وتعد أبرز طرق انتقال العدوى من إنسان للآخر هي عن طريق ملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي، وملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب، وتلامس الأسطح الملوثة بوسائل المصاب، أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها.

وأوصت الوزارة أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات، وطمأنت أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية.