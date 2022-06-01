قضت محكمة مصرية (الثلاثاء) بمعاقبة محمد الملاح المعروف اعلامياً بـ«المحلل الشرعي» المتهم بالترويج لزواجه من 33 امرأة، بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه، وأسندت النيابة العامة للمتهم إذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع، بالتحريض على الفسق والفجور.

وفي التحقيقات، اعترف المتهم بكذب روايته بالحديث عن عدد مرات زواجه بأحد البرامج التلفزيونية: «عملت كده عشان الشهرة».

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم عدد من الحقوقيين، ببلاغ إلى النيابة العامة اوائل العام الجاري، ضد محمد الملاح بعد ظهوره عبر العديد من البرامج الفضائية، باعتباره محللا شرعيا.