أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات المختصة، غرامة مالية 400 ألف ريال على معلنة - زائرة عربية - لمخالفتها نظامي الإعلام المرئي والمسموع والتجارة الإلكترونية.وأوضحت الهيئة في بيان أمس (الثلاثاء)، أن الزائرة العربية خالفت أنظمة عدة، منها: نظام الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام مكافحة التدخين من خلال ممارسة العمل الإعلاني دون ترخيص، ونشرها مقاطع وتغطيات إعلانية عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي روجت من خلالها لمنتجات التبغ والدخان، التي تنص الأنظمة واللوائح على الامتناع عن الترويج أو التسويق أو الإعلان عنها وعن منتجاتها بشكل مباشر أو غير مباشر.وأشارت الهيئة إلى أنها أحالت المخالفة للجنة النظر في عقوبات نظام التجارة الإلكترونية لإيقاع العقوبات النظامية عليها وعلى المنشأة التجارية لارتكابهما مخالفة الترويج لمنتجات التبغ في الإعلان الإلكتروني المنصوص قطعًا على منعها والتحذير من التسويق لها.وأصدرت الهيئة تعميمًا بعدم التعامل مع المعلنة أو الإعلان لديها والإشعار بإيقاف الزائرة عن ممارسة الإعلان في المملكة أو المحتوى الموجه للجمهور السعودي.