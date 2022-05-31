شدد استشاري المسالك البولية وزراعة الكلى الدكتور رضا متبولي، على ضرورة توجيه الأبناء على تناول السوائل وتحديدًا الماء لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها معظم مناطق السعودية.



ولفت إلى أن من أبرز السلوكيات الخاطئة: أن البعض ينتظر الشعور بالعطش حتى يتناول الماء، وهذا سلوك خاطئ وخصوصًا مع الأجواء الحارة، إذ يجب الحرص على تزويد الجسم بالماء في كل المواسم سواء الحارة أو الباردة، كما أن الأطفال الصغار للأسف لا يهتمون بتناول الماء بقدر اهتمامهم بالمشروبات الغازية والعصائر السكرية المحلاة التي تؤثر على صحة الجسم.

وقال: إن تناول الماء بشكل جيد مع ارتفاع درجة الحرارة يضمن عدم إصابة الأشخاص وخصوصًا الأطفال بالجفاف، فهو يحافظ على درجة حرارة الجسم متوازنة، كما يساعد أيضًا على حماية النفس من خطر التعرض لضربة الشمس والإصابة بالحمى، بينما قد يسبب قلة تناول الماء الشعور بالقلق وسرعة الانفعال نتيجة الجفاف الذي يؤثر على عمل خلايا المخ أيضًا وأعضاء الجسم الأخرى، لذلك فإن شرب الماء يحسن المزاج ويحمي من الاضطرابات الأخرى.

وأشار إلى أن الماء يعتبر أفضل وسيلة لإرواء العطش من المشروبات السكرية التي تحتوي على عصائر الفاكهة (حتى تلك الخالية من السكر المضاف)، وأفضل من المشروبات الغازية ومشربات الطاقة لكون جميع هذه المشروبات تحتوي على الكثير من السكر الذي يؤثر على صحة الجسم.

وخلص الدكتور متبولي إلى القول: الجسم يفقد الكثير من السوائل في أنشطته اليومية عن طريق التبول والتعرق، فنقص الماء بنسبة 1-2% يؤدي إلى أعراض صحية مزعجة كالصداع والدوخة والشعور بالإرهاق والتعب، في حين تزداد الأعراض خطورة في حال ارتفعت نسبة النقص إلى 5%، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة في حال وصلت نسبة النقص إلى 10-12% فشرب المياه يعد ضرورة لأجسادنا لما له من أدوار رئيسية في عمليات الجسد المختلفة.