شكلت صحراء المماليك بالقاهرة مصدر إلهام لعدد من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، حيث جذبتهم خصوصية المكان وما يحتويه من معالم أثرية لإنتاج فيلم وثائقي يجسد مشروع تخرجهم من السنة النهائية بالجامعة.

الوثائقي الذي حمل عنوان «من قلب الموت».. يرصد رحلة فنانة تشكيلية تقوم بنحت تمثال يُعبِّر عن رمزية المكان بما يحتويه من مقابر تضم بين جوانبها العديد من الورش الفنية لصناعات أضحت نادرة، أبرزها النحاس والزجاج والخزف اليدوي، فضلاً عن ورش لتعليم الأطفال فنون الرسم والعروض المسرحية، وحرفيين مهرة يفتقرون للدعم والمساندة.

وسلط الوثائقي الضوء على أبرز المعالم الأثرية بصحراء المماليك ونقل واقع أهلها الذين تفاعلوا مع فريق العمل، مؤملين أن يكون مشروع تخرجهم طوق نجاة يبدل حالهم ويلفت نظر المسؤولين إلى موقع أثري عريق لم ينل نصيبه من التنمية.

وضم فريق العمل كلاً من؛ حبيبة طلبة، آلاء جمال، نورين محمد، أريج محمد، آية حسين، ميرنا إيهاب، هند شريف، حسين عرابي، عزت لبيب، أحمد طنطاوي، جلوريا عماد.