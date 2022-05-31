أشارت مجلة «ذا لانسيت» الطبية البريطانية في دراسة نشرتها أخيراً إلى أن الأطباء تمكنوا من تحديد نحو 200 من أعراض مرض كوفيد الزمن، تبدأ من الأعراض المعتادة لكوفيد-19، كغياب حاستي الشم والذوق، واستمرار السعال، وضيق التنفس، إلى الهلوسة، وعدم تذكر الوقائع الحديثة، والتحدث بلغة لا عهد للفرد بها. وتشمل الأعراض خدراً في الأذن، وشعوراً بالسخونة في الدماغ، والعجز الجنسي، واضطراب العادة الشهرية لدى النساء، والإمساك، وتقشُّر البَشَرَة، وازدواجية النظر. وذكرت الدراسة أن أعراض كوفيد المزمن تطاول 10 من أنظمة أعضاء الجسم البالغ عددها 11 نظاماً. ويتمسك أستاذ مناعة الأطفال بالجامعة الإمبريالية في لندن الكتور بيتر برودن بأنه لا يعرف على وجه اليقين سوى شيء واحد، وهو أن كوفيد المزمن ليس مرضاً واحداً يمكن تعريفه بهذ العبارة أو تلك، وإنما هو مرض متعدد الخصائص، ويختلف لدى كل من يصيبه.