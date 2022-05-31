يعد سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعاً وأسوأها، لارتباطه بسرطان القولون والمستقيم، ولا ترتبط أعراض الإصابة فقط بعملية الإخراج، حيث توجد بعض الأعراض الأقل شهرة لهذا السرطان، فقد تكون هناك علامة مؤلمة في الظهر تشير إلى سرطان الأمعاء، بحسب ما ذكر موقع express.وعلى الرغم من أن سرطان الأمعاء قاتل، إلا أنه يمكن علاجه والشفاء منه خصوصا إذا تم اكتشافه مبكراً، فينجو كل شخص تقريباً من سرطان الأمعاء إذا تم تشخيصه في مرحلة مبكرة، وهو ما يكون لديك فرصة أفضل للقيام به إذا كنت قادراً على التعرف على الأعراض.