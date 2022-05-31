دعا استشاري طب الأسرة والحساسية الدكتور خالد بن عبيد باواكد، إلى ضرورة تجنب الأجواء الحارة والتواجد في أماكن الظل قدر الإمكان، محذرا الأشخاص الذين يتطلب عملهم التواجد في الميدان من التعرض المباشر لأشعة الشمس تفاديا للإصابة بضربة الشمس أو التعرض للإنهاك الحراري، إذ يجب الحرص على تغطية الرأس بشكل صحيح وارتداء الملابس القطنية وتوفير المظلة في موقع العمل بالنسبة للأشخاص الذين يعملون على مهنة الأمن «السكيورتي».

وأوضح أن هناك فرقا بين ضربة الشمس والإنهاك الحراري، إذ ان ضربة الشمس حالة طارئة تحدث نتيجة التعرض المباشر لحرارة الجو العالية، خصوصا أشعة الشمس المباشرة، وسببها اختلال وتأثر مركز الحرارة بالمخ، وتحديدا مركز تنظيم الحرارة، حيث يعجز عن حفظ الحرارة عند معدلها الطبيعي، وتحدث أكثر لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة ومنها القلب والسكري، أما الإرهاق الحراري فهي أيضا حالة طارئة تحدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ولكنها أقل خطورة من ضربة الشمس ويمكن السيطرة عليها، مشيراً إلى أن تجنب ضربة الشمس والإنهاك الحراري يبدأ بالوقاية من خلال تجنب الأشعة المباشرة خلال التواجد في الميدان والإكثار من تناول السوائل.

وقال الدكتور باواكد: «أكثر الأفراد ومنهم الأطفال الصغار لا يهتمون بتناول الماء بالكميات المطلوبة يوميا بحجة أنهم لا يشعرون بالعطش، وهذا من أكبر الأخطاء التي تؤثر على صحة الجسم في فصل الصيف، إذ يعتبر شرب الماء من الأشياء الضرورية لتعويض فقدان السوائل من الجسم التي يتم فقدها عن طريق التعرق، كما أن شرب الماء يوميا بانتظام بالكميات المناسبة يساعد على تخليص الجسم من السموم والفضلات التي تؤدي إلى الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية وخاصة أمراض الكبد والكلى، ولذا ينصح بشرب الماء يوميا بالشكل الصحيح».

وحول كمية الماء التي يجب تناولها يوميا يقول الدكتور باواكد: «تعتمد الكمية الضرورية لشرب الماء على العديد من العوامل وخصوصا على حالة الفرد الصحية ومستوى نشاطه ودرجة حرارة البيئة المحيطة كذلك، فالرياضي الذي يتدرب في الهواء الطلق في الطقس الحار سوف يحتاج إلى شرب ماء أكثر من الشخص الجالس أمام الكمبيوتر ساعات طويلة على سبيل المثال في غرفة باردة، ولكن بشكل عام فان الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة يجب أن يشرب ما بين 8-10 أكواب من السوائل يومياً، وإضافة إلى الماء، يتضمن ذلك المشروبات الأخرى مثل اللبن والحليب، وكذلك الماء الذي تحتويه الفاكهة والخضراوات».