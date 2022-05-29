برأ أطباء ثمرة «الطماطم» من الفايروس المنتشر حديثا باسمها وأصاب 26 هندياً منذ أيام، وكشفوا أنه ينتج عن طريق فايروسات معوية، وينتشر في الغالب بين الأطفال، بينما يكون المرض نادر الحدوث عند البالغين، وذلك لأن لديهم عادة أجهزة مناعية قوية بما يكفي للدفاع عنهم من الفايروس.وفي معظم حالات الإصابة بـ«إنفلونزا الطماطم» تكون للمرض الفايروسي أعراض، مثل الحمى والقروح المؤلمة في الفم، والطفح الجلدي، مع ظهور بثور على اليدين والقدمين والأرداف، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.وتم ربطه باسم الطماطم نسبة إلى الطفح الجلدي الذي يظهر في جلد المصابين، وهو عبارة عن بثور صغيرة، التي هي مؤلمة للغاية ومعدية.ويستوطن فايروس «إنفلونزا الطماطم» في ولاية كيرالا الهندية، وتتشابه أعراضه مع أعراض حمى الضنك والشيكونغونيا.