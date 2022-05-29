فند موقع «ويل أند غود» خمس خرافات رائجة بقوة حول فايروس جدري القرود، الذي يثير مخاوف من إعادة تكرار جائحة كورونا، التي عاشها العالم خلال السنتين الماضيتين، حيث شرع مستخدمو المنصات الاجتماعية في تداول كم هائل من «الخرافات» حول هذا المرض النادر؛ وأهمها أن جدري القرود فايروس جديد، لكن هذه المعلومة خاطئة، لأن رصد هذا الفايروس تم قبل عشرات السنوات وخضع لعشرات الأبحاث، كما يقول جوزيف أوسموندسون عالم الأحياء الجزيئية وأستاذ مساعد لعلم الأحياء في جامعة نيويورك.- فايروس جديد- لا يصيب غير المثليين- ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي فقط- النسخة الجديدة من كوفيد19- ينتشر في أفريقيا فقط