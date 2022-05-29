كشفت دراسة جديدة أجريت أخيراً، في بريطانيا أن تعدد الزوجات يطيل عمر الرجل بنسبة تصل إلى 12%، كما يؤدي إلى سعادته، فضلا عن أن التعدد يساعد الرجل على تحسين أحواله المهنية والمادية.وأفادت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة «شيفيلد» البريطانية أن «الزواج بامرأة ثانية يمنح الرجل ثقة في النفس وراحة أكبر، الأمر الذي يمكنه من تحقيق كافة مشاريعه، وأحلامه، كما أن تعدد الزوجات هو سبب نسبي في السعادة وإطالة العمر، وتحسن الصحة العامة للرجل وكذا حالته المادية».وأشار الباحثون إلى أن «التعدد قد يكون سر الحياة السعيدة والعمر الطويل»، وذلك بالاطلاع على إحصاءات أعدتها منظمة الصحة العالمية حول البلدان التى تسمح بتعدد الزوجات.