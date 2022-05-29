كشف المنتج السعودي ممدوح سالم، أن الحراك الذي شهدته السينما العربية أخيراً يُنبئ بنهضة فنية قادمة في المملكة، ستمكنها من المنافسة بقوة في اكتساح هذا المجال، متوقعاً أن تكون السوق الأكبر في المنطقة في ظل التطور السينمائي الذي تشهده المملكة والإقبال الكثيف على دور العرض، ما سيؤثر بالتأكيد على تطور الصناعة الفنية، وعلى حجم الإنتاج السعودي أيضاً، لافتاً إلى أن سباق الأفلام العربية والسعودية تحديداً في بورصة السينما، إيجابي، ويؤكد حجم الطلب العالي على شباك تذاكر السينما في المملكة.وقال ممدوح خلال تدشينه العرض الخاص لفيلم «بنات عبد الرحمن» في جدة، بحضور «عكاظ» وعدد من النقاد السينمائيين، «الفيلم يأتي بعد جولة ناجحة في المهرجانات السينمائية الدولية، وهو من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي».عرض في افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، وفاز أيضاً بجائزة الجمهور ضمن فعاليات مهرجان الفيلم العربي في سان دييغو بأمريكا، ويتناول علاقة 4 شقيقات ببعضهن بما فيها من كل التعقيدات الحيوية، مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.وأضاف سالم: «حقق الفيلم تفاعلا أثناء عرضه الخاص في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وهذا عزز قدومه إلى صالات السينما في السعودية. نحن اليوم نشهد زيادة عدد شاشات السينما نتيجة حجم الطلب الموجود والمتوقع أن تصل إلى 2500 شاشة وفقاً لرؤية المملكة 2030، حيث ستكون السوق الأكبر في المنطقة في ظل التطور السينمائي الذي تشهده المملكة، الذي سيؤثر بالتأكيد على تطور الصناعة الفنية».