أعلنت شركة ASUS خلال فعاليات القمة التجارية التي عقدت اليوم لدول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عن إستراتيجيها التجارية الجديدة للتوسع في هذه الأسواق، كما استعرضت الأهداف القادمة للشركة.

انطلقت فعاليات مؤتمر Asus لدول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا اليوم من مدينة اسطنبول في تركيا، وهو أول حدث دولي للشركة أوضحت فيه خططها وأهدافها القادمة، أيضاً ألقت الشركة الضوء على صناعة أجهزة الحاسب كمؤثر رئيسي في الأنشطة التجارية بإجمالي إنتاج سنوي 200 مليون وحدة.

كما أشارت ASUS إلى استعدادها لبدء حقبة جديدة بعد مرور أكثر من 30 عاما استطاعت خلالها الشركة أن تترك بصمة كبيرة كلاعب ومنافس قوي في الأسواق العالمية.

كما أكدت على أن الإعداد للمرحلة الجديدة الخاصة بالنشاط التجاري في الأسواق الجديدة إستمر لمدة عامين استطاعت خلالهما الشركة أن تحقق بداية ناجحة في مجموعة محددة من الأسواق، أيضاً تستعد الشركة لإطلاق منتجاتها في أكثر من 40 دولة من أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال 2022.

إضافة إلى ذلك، قال بنجامين يه، المدير العام للشركة لدول شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، "تلتزم ASUS Business بتقديم أجهزة وخدمات موثوقة يمكنك الوثوق بها دائما، مع إحداث تغييرات إيجابية ذات مغزى على البيئة«. وأضاف يه»نحن نقدم مجموعة واسعة من الحلول المرنة التي تتجذر بعمق في رؤى العملاء".

خلال قمة ASUS Commercial Business، تم عرض المنتجات في 8 مناطق تجربة تفاعلية، مما يسمح للضيوف بمشاهدة النظام البيئي أثناء العمل. تضمنت سيناريوهات العمل الهجين (بين المكتب والمنزل)، وسيناريوهات الضيافة، وسيناريوهات التعليم، ومحلات البيع بالتجزئة، ومختبر الكمبيوتر والمزيد.

أسوس خبرة في التصميم

حققت Asus نجاحا كبيرا في قطاع أجهزة الحاسب الاستهلاكية في الأسواق العالمية، واليوم تتجه الشركة للتوسع في قطاع أجهز الحاسب التي تستهدف الأنشطة التجارية.

ولتنفيذ ذلك تضع Asus القيمة الرئيسية التي يبحث عنها رواد الأعمال وأصحاب الأنشطة التجارية كهدف رئيسي في تطوير جيل جديد من الأجهزة التجارية للعام 2022، تجمع بين الموثوقية، والاحترافية مع أعلى كفاءة في التصميم، ومن بين هذه الأجهزة سلسلة أجهزة الحاسب المحمول "ExpertBook business".

يأتي جهاز ExpertBook بلغة تصميم مستوحاة من الأشكال الهندسية تمثل الهياكل المعمارية في جميع أنحاء العالم، مع أقسام واضحة، من الإضاءة، والتباين وأيضاً الظلال.

ويقدم جهاز ExpertBook B9 فكرة واضحة لرؤية Asus في تصميم الأجهزة، حيث يعد أخف جهاز بحجم 14 إنشاً في العالم بوزن 880 غراماً فقط، وسماكة 15مم، لذا هو أول الأجهزة التي تعبر بشكل واضح عن رؤية الشركة في الجمع بين أفضل التقنيات والإبداع في التصميم، ولقد حصد الجهاز بالفعل الكثير من الجوائز الإعلامية.

تعزيز رؤية الاستدامة

عملت شركة Asus على تطوير أجهزة ومنتجات الشركة مع التركيز على الاستدامة منذ عام 2000، حيث قدمت الشركة عام 2009 أول أجهزة الحاسب المحمول في العالم التي تتميز بتصميم خالٍ من الكربون.

أيضاً كان لشركة Asus الريادة في العالم بالحصول على شهادة "Zero Waste to Landfill" وهي أولى الشركات أيضاً الحاصلة على شهادة ISO 20400 للمشتريات التي تدعم الاستدامة خلال 2019.

وبحلول 2021 دخلت شركة Asus في حقبة رقمية جديدة لتحسين عمليات الإدارة واتخاذ القرارات، كما تسعى الشركة بالوصول بأجهزة الشركة لأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة التي تزيد على معايير Energy Star بنسبة 30%، إلى أن تصل لهذا الهدف بحلول 2025.

أيضاً تسعى الشركة لاستخدام الطاقة المتجددة في منتجات الشركة في مراكز العمليات في الأسواق العالمية بنسبة 100% بحلول 2035.