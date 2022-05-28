استيقظ مستخدمو التطبيق العالمي الشهير فيسبوك صباح (الجمعة)، على تحديث جديد يمنعهم من معرفة هوية صاحب اللايك على منشورات فيسبوك، ما تسبب في غضب الملايين من محبي موقع التواصل الإجتماعي الأشهر في العالم، فيما يرغب العديد منهم في البحث عن طريقة تمكنهم من معرفة أسماء المتفاعلين علي بوستات فيسبوك، وسنذكر لكم في هذا التقرير حل مشكلة اختفاء اللايك من فيسبوك بشكل مفصل وسهل.

وكانت إدارة منصة فيسبوك أعلنت (الخميس) أنها أطلقت عدة تحديثات جديدة في قسم سياسة الخصوصية، والتي من شأنها إخفاء اللايك من منشورات فيسبوك، مع تأكيدها على استمرارية وجود أعداد اللايكات على جميع البوستات في الصفحات الشخصية والعامة والمجموعات ايضاً.

وقالت شركة Meta المالكة لتطبيق فيسبوك إن التغييرات التي اتخذتها بشأن عدم ظهور هوية صاحب اللايك في الفيسبوك، قد نتجت عن استراتيجية متكاملة أجراها خبراء الخصوصية ومطورو سياسات ومعايير فيسبوك بالإضافة إلى آراء مجموعة من المستخدمين، حيث استندت ميتا في تلك الخطوة علي تكثيف مستوى سياسة الخصوصية لمستخدمي فيسبوك بالحفاظ على التفاعلات بشتى أنواعها.

وأكدت الشركة أن تلك التحديثات قد تم تفعيلها مساء أمس الخميس 26 مايو 2022، فيما أوضحت أن مجموعة القرارات الشاملة بسياسة الخصوصية سيتم تنفيذها يوم 26 يوليو القادم علي المنصات الإجتماعية التابعة لها مثل «فيسبوك – انستجرام – ماسنجر» ومنتجات شركة Meta الأخري، باستثناء تطبيق واتساب، ماسنجر كيدز، Workplace، Free Basics.