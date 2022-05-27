هزت جريمة بشعة المجتمع المصري، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على جثث عامل مزرعة وابنتيه وحفيدتيه داخل مزرعة بمنطقة الريف الأوربي، الواقعة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة،

وتبين من التحريات الأولية وجود جروح ذبحيه بالرقبة، نتيجة تعرضهم لاعتداء على يد مجهول بأجسادهم، بما يشير إلى احتمالية وجود شبهة جنائية وتعرضهم للقتل.

وكثفت الأجهزة الأمنية المصرية من متابعتها للحادث اليوم (الجمعة) بعد التحفظ على «هاتف المجني عليه» بينما استبعد مسؤول أمني لـ«عكاظ» أن يكون وراء الحادث تجارة أعضاء، متوقعاً الوصول إلى خيط للحادث خلال ساعات للوصول إلى الجناة.

فيما ناظرت النيابة العامة جثث المجني عليهم، وأمرت بالتحفظ عليها ومطالبة الطب الشرعي بمعرفة أسباب الحادث، كما تم تكليف الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن ملابسات الواقعة، تمهيدا لإنهاء إجراءات استلام الجثامين لدفنهم.