يشير خبراء الصحة والتغذية إلى أن الشعور بالجوع الدائم يحدث لدى بعض الأشخاص، وعدم التحكم برغبته في التوقف عن تناول الطعام ما يؤدي إلى زيادة الوزن والتعرض للمشكلات الصحية، ويرجع ذلك إلى أسباب متعددة تتحكم بشهيته ومشاعره، بحسب ما ذكرته «الخليج» أبرزها:شرب كميات قليلة من الماءعدم الحصول على النوم الكافيالتوتر والقلق الدائمانتناول كميات من السكرياتمشاهدة صور الأطعمة الشهية