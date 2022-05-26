أكدت منظمة الصحة العالمية أن جدري القردة لن يتحول إلى وباء مثل فايروس كورونا لوجود لقاح له، منوهة على الدول أن تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت.

ونقلت «قناة العربية» عن مدير الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية عبدالناصر أبو بكر، تأكيده أنه يجب التوعية من مرض جدري القردة وكيفية التعامل معه.

وقال إن لقاحه موجود وفعال للحالات المصابة وتمت الموافقة عليه لكنه يحتاج لاختبارات.

وأضاف أن المنظمة تنصح بتطعيم الحالات المصابة والمخالطين لهم فقط.

وأكد أنه لا يوجد أي دولة بمنأى عن خطر انتشار جدري القردة، داعيا جميع الدول العربية للتأهب لرصد أي إصابة.