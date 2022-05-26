في ليلة مميزة من ليال الفن والإمتاع التي يشهدها موسم جدة 2022؛ استقبل جمهور الفنان «محمد حماقي» دخوله أمس على مسرح بنش مارك بالتصفيق الحار وسط حضور كبير، وتفاعل متواصل مع جميع الوصلات الغنائية.

وشهد الحفل صعود الفنان حماقي على المسرح، حيث وجه تحية إلى الجمهور الغفير، قائلاً: «صدق إلّي قال جدة غير»، ليقدم باقة من أجمل أغانيه تفاعل معها الجمهور كثيراً منها أغنية «أعمل إيه»، وأغنية «عندك استنى دقيقة» التي أطرب معها الجمهور مردداً كلماتها.

وتغنى كذلك بأغنية «حلوة وبتحلى»، كما تفاعل الجمهور مع أغنية «أجمل حاجة فيكي»، ومجموعة مميزة أخرى من الأغاني التي ردد الجمهور معه كلماتها على مدى ساعتين من الفن الجميل.

ويشهد موسم جدة مجموعة كبيرة من الحفلات الفنية العربية والعالمية يحييها كوكبة من أبرز نجوم الفن في الوطن العربي والعالم.