تقدم محامٍ مصري ببلاغ للنائب العام ضد الفنان المصري الهارب من أحكام قضائية خارج البلاد عمرو واكد يتهمه فيه بإهانة سيدات مصر.وقال المحامي سمير صبري، في بلاغه للنائب العام المصري، حمادة الصاوي، إن عمرو واكد أهان نساء مصر بعدما أقدم على نشر تدوينات عبر حسابه الرسمي في «تويتر» تناول خلالها المرأة المصرية بعبارات مجرمة قانوناً.