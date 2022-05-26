حقن علماء أول مريض بشري بـ«فايروس قاتل للسرطان» ثبت أنه يقلص الأورام الصلبة في الحيوانات، وعُدّل الفايروس، المعروف باسم Vaxinia، وراثياً لإصابة الخلايا السرطانية وقتلها، مع الحفاظ على الخلايا السليمة.وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الحيوانات أنه قادر على تقليل حجم أورام سرطان القولون والرئة والثدي والمبيض والبنكرياس، في حين أن العلاجات المناعية الأخرى كانت فعالة في بعض أنواع السرطان.وفي المقابل، يمكن لـVaxinia تنشيط جهاز المناعة لدى المريض وزيادة مستوى بروتين يسمى PD-L1 في الأورام، ما يجعل العلاج المناعي أكثر فعالية ضد السرطان.ويعد Vaxinia، (الاسم الكامل CF33-hNIS VAXINIA)، نوعاً من «فايروسات الأورام»؛ وهو فايروس موجود في الطبيعة عُدّل وراثياً على وجه التحديد لمكافحة السرطان.ويتم تطويره بواسطة Imugene Limited، وهي شركة متخصصة في العلاجات الجديدة التي تنشط جهاز المناعة ضد السرطان.وتهدف المرحلة الأولى من التجربة السريرية إلى تجنيد 100 مريض بالسرطان مصابين بأورام صلبة منتشرة أو متقدمة عبر ما يقرب من 10 مواقع تجريبية في الولايات المتحدة وأستراليا، ومن المتوقع أن يستمر لمدة 24 شهراً تقريباً.