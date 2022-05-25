أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكى، أن عمرو واكد «الإخواني الهارب» مشطوب من سجلات النقابة، مضيفا «لا يشرف نقابتنا العريقة وجود أمثاله بيننا»، مشيرا إلى أن هجومه على نساء مصر، جاء معبرا عن كل الحقد والكراهية للوطن الذي نشأ فيه.

وعلق زكي على الجدل الذي أُثير خلال الفترة الماضية، بشأن واكد بعدما نشر الأخير تغريدة تضمنت إساءة لنساء مصر قائلاً:«إن نساء مصر أشرف من هؤلاء الأقزام».

فيما أعلنت مديرة مكتب الشكاوى في المجلس القومي للمرأة، أن عددا من النساء في مصر قدمن شكاوى ضد الفنان واكد، بعد تغريدة له تضمن «إهانة للنساء» في مصر، قبل أن يقوم بحذفها، وقالت أمل عبد المنعم، إنه سيتم حاليا فحص الشكاوى ضد واكد والتحرك القانوني حيالها.

وكان مغردون أعربوا عبر «تويتر» عن الغضب من تصريحات واكد، وطالب بعضهم إدارة الموقع «بوقف حسابه، لأنه يحرض على الكراهية والعنف».