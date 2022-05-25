أوضح اختصاصي الطب النفسي والعلاج النفسي الألماني البروفيسور هانيس هورتر، أن التعب المستمر له أسباب عدة، منها ما هو جسدي ومنها ما هو نفسي.وأوضح أن التعب المستمر قد يرجع إلى أسباب جسدية بسيطة، تتمثل في قلة النوم ونقص المعادن كالحديد ونقص السوائل، لكنه أيضاً قد يرجع إلى أسباب جسدية خطيرة إذا كان التعب مصحوباً بأعراض أخرى مثل الحمى والتعرق الليلي.* فقر الدم* العدوى* أمراض الأيض* أمراض القلب* الأورام