كشفت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية قوقل خلال مؤتمر «مطوري قوقل آي/‏أو» نموذجا اختباريا لنظارة تستطيع عرض الترجمة من اللغات الأخرى في مدى رؤية المستخدم أثناء أي محادثة مع شخص آخر.كما أشارت إلى أنه سيكون خلال وقت قصير للغاية، في مقدور مستخدمي الإنترنت في العالم البحث عن أي معلومات بمجرد توجيه كاميرا الهاتف الذكي المتصل بالإنترنت إلى أي شيء مطلوب معرفة معلومات عنه. وأطلقت على هذه التقنية «الترجمة الفورية النصية».