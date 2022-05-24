احتفظ فيلم الإثارة والرعب «دكتور سترينغ إن ذا مالتيفيرس أوف مادنس» بصدارة إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي محققاً إيرادات بلغت 31.6 مليون دولار. والفيلم بطولة بنديكت كامبرباتش وسوتشيل جوميز وإليزابيث أولسن وإخراج سام رايمي. وجاء فيلم الدراما التاريخي الجديد (داونتون آبي: إيه نيو إيرا) «داونتون آبي: حقبة جديدة» في المركز الثاني مسجلاً 16 مليون دولار. والفيلم بطولة ناتالي باي وهيو بونفيل وسامانثا بوند وجيم كارتر ومن إخراج سيمون كورتيس.وتراجع فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي (ذا باد جايز) «الأشرار» من المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلاً 6.1 مليون دولار.