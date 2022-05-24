نجحت امرأة تبلغ من العمر 82 عاماً في التخرج من الجامعة والحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بولاية ميرلاند الأمريكية. وحققت ماي بيل حلمها بالسير على المسرح لقبول شهادة التخرج من جامعة ميريلاند، بعد أن قررت العودة للدراسة في أواخر السبعينيات من عمرها.وحظيت بيل بمسيرة مهنية طويلة كممرضة، لكنها قررت العودة إلى الجامعة لدراسة إدارة الأعمال، كوسيلة لمساعدتها في تنمية أعمالها الخاصة بمجال تنظيم الفعاليات، يذكر أن بيل نالت الشهادة، بعد يوم من احتفالها بيوم ميلادها الـ82.