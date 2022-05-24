يعتزم تطبيق الدردشة (واتساب WhatsApp) إيقاف الدعم لعدد من الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة، إذ لن تحصل الهواتف على أي دعم أو تحديثات أمنية أو فنية في المستقبل بعد موعد 24 أكتوبر القادم.وبحسب موقع 9to5Mac، فإن «واتساب» سيوقف الدعم نهائياً لكل هواتف آيفون التي تعمل بأنظمة التشغيل iOS 10 وiOS 11، حيث لن تستفيد هذه الهواتف مرة أخرى من أي تحديثات جديدة يطلقها التطبيق بعد موعد 24 أكتوبر القادم. وينصح «واتساب» المستخدمين بضرورة الترقية إلى نظام تشغيل iOS 12، ومن ضمن هذه الهواتف iPhone 5 وiPhone 5c، وربما iPhone 6s وiPhone 6s Plus قريباً.