قابلت لاجئة أوكرانية إحسان سيدة بريطانية وافقت على استضافتها في منزلها خلال الحرب الروسية، بخطف زوجها منها وتفكيك أسرتهما الصغيرة التي كانت تعيش في سعادة. وبحسب صحيفة «الصن» كان حارس الأمن توني غارنيت (29 عاما)، وهو أب لطفلين، يعيش حياة سعيدة مع زوجته لورنا (28 عاما) في مدينة برادفورد في إنجلترا، قبل أن تنقلب الأمور رأساً على عقب بعد قرارهما استقبال اللاجئة صوفيا كركديم (22 عاماً)، التي غادرت مدينة لفيف الأوكرانية واختارت بريطانيا وجهة لها.وبعد 10 أيام فقط وقع الزوج في غرامها، الأمر الذي دفع الزوجة لطلب مغادرتها، وهو ما فعلته الأوكرانية التي غادرت ولكن مع زوجها، وهو ما شكل مفاجأة صادمة لصاحبة المنزل.