كشف مجلس الصحة الخليجي 5 نصائح مهمة لا بد من الحرص عليها عند تحضير القهوة. وأوضح عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن تلك النصائح ضرورية لصحة الإنسان والاستفادة من هذا المشروب المهم وتفادي أضرار المبالغة في تناوله، منها تحذيره من وضع السكر عليها يقلل من قيمتها، ونصح أنه عند الضرورة عليك استبدال السكر بالعسل، كبديل لتحليتها أو أكل فاكهة معها.- أن تكون مفلترة.. المطبوخة بها شوائب- ينصح بالقهوة المرّة وتجنب السكر- إضافة القرفة لتقليل السكر والكوليسترول- لا تتجاوز 4 أكواب في اليوم الواحد- عدم خلطها بالنكهات كالفانيليا والكراميل