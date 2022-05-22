تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي من استخراج هاتف جوال من بطن شاب في محافظة القليوبية شمالي مصر، كان يعاني من آلام ومغص بالبطن والمعدة. وفقاً للعربية، وبفحصه، تبين وجود أجسام غريبة في معدته.وقرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة لاستخراجها وفوجئوا بوجود هاتف محمول ملفوف داخل كيس أسود في معدته وتم استخراجه على الفور، ولم يفصح الشاب عن سبب وصول الهاتف إلى بطنه أو علمه بوجوده!