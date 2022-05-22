لم تحتمل طالبة متفوقة إخفاقها في الإجابة على أسئلة الامتحانات، فأقدمت على إنهاء حياتها في حادثة مأساوية صدمت أهلها ومدرستها، وانتحرت الفتاة (16 عاماً) بتناول حبة الغلال السامة، وشيعها أهالي قرية كفر الدبوسي التابعة لمدينة شربين بالدقهلية في جنازة حاشدة. وبحسب «البيان» تبين أن الفتاة كانت تمر بظروف نفسية سيئة عقب إخفاقها في الإجابة على أسئلة امتحانات الصف الثاني الثانوي، فغافلت أسرتها وتناولت الحبة السامة بعد أن أخبرتهم بصعوبة الأسئلة، وعدم قدرتها على الإجابة، ونعتها إدارة المدرسة التي كانت تدرس بها، وأكدت أنها كانت مثالاً للتفوق والانضباط والالتزام.