كشفت دراسة جديدة أن زيادة درجات الحرارة بمعدل أكثر من 30 درجة مئوية يؤدي إلى تآكل 14 دقيقة من نوم الإنسان في المتوسط، وأن تأثير التغيرات المناخية يمتد إلى الأنشطة اليومية الأساسية بما في ذلك مجموعة من النتائج السلوكية والنفسية والفسيولوجية.وأجرى الدراسة التي نشرتها مجلة «وان إيرث» باحثون من جامعة كوبنهاغن، وجدوا أن تأثير درجة الحرارة المرتفعة على قلة النوم أكبر بكثير بالنسبة للمقيمين من البلدان ذات الدخل المنخفض وكذلك لدى كبار السن والإناث.