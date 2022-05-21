ضبط رجال المباحث بالكويت معلمة لمادة الكيمياء تعمل بوزارة التربية بالكويت منذ 18 عاماً، بتهمة احتراف التسول.

وفي تفاصيل القضية تم إلقاء القبض على معلمة عربية الجنسية تبلغ 50 عاما بتهمة التسول، وجرى إبعادها عن البلاد نهاية الأسبوع المنصرم.

وبحسب مصدر أمني فإن رجال المباحث تلقوا بلاغاً عن متسولة تخفي ملامح وجهها وترتدي ملابس مثيرة للشبهات، أثناء ممارستها التسول بالقرب من أحد المساجد، مشيرا إلى أن رجال المباحث كمنوا لها، وتأكدوا من صحة البلاغ، وتمكنوا من ضبطها، وإحالتها إلى مكتب التحقيق حسب صحيفة القبس.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث أصيبوا بالصدمة عندما علموا أن المتهمة تعمل بوظيفة معلمة لمادة الكيمياء بوزارة التربية، وأن مدة خدمتها في الوزارة تصل إلى 18 عاماً، وأن زوجها مدرس بوزارة التربية أيضا، وأبناءهما يدرسون في إحدى المدارس الحكومية.

وأوضح المصدر أن المتهمة أفادت خلال التحقيق معها بأنها تمر بظروف أسرية خاصة وبأزمة مالية، لكن التحريات كشفت زيف ادعاءاتها، حيث تبين أنها ميسورة الحال، وعلى رأس عملها، ولديها أملاك وعقارات في موطنها، وأنها احترفت مهنة التسول وخاصة في شهر رمضان الفضيل لزيادة دخلها الشهرى.

ولفت المصدر إلى أن رجال المباحث رفضوا جميع «الواسطات» لإخلاء سبيل المتهمة، وأصروا على حجزها في نظارة المباحث، ورفعوا كتابا إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بطلب إبعادها عن البلاد للمصلحة العامة، حيث جرت إحالتها إلى سجن الإبعاد، ومن ثم ترحيلها إلى موطنها نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار المصدر إلى أنه جرى استدعاء زوجها وهو مدرس للتربية الإسلامية، ومنحه مهلة أسبوعين حتى نهاية العام الدراسي لترتيب أوضاعه قبل ترحيله رفقة أبنائه إلى بلادهم.