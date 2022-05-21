تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي (شمال القاهرة) من استخراج جهاز هاتف محمول من بطن شاب (25 عاما) كان يعاني من آلام شديدة بالبطن والمعدة.

وكان قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل شابا يعاني من آلام شديدة في البطن، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود أجسام غريبة في معدته، وعلى الفور قرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة، وفوجئ الفريق الطبي خلال الجراحة بوجود هاتف محمول داخل معدته، وتم استخراجه مع وضع المريض تحت الملاحظة الطبية.

وقال الدكتور هشام السيد، الذي أجرى العملية الجراحية، إن تلك الحالة تعد الثانية التي يشهدها المستشفى لاستخراج هاتف متنقل من بطن مريض.