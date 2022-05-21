أفاد الإعلام المصري بأن السلطات المصرية ألقت القبض على الفنان مصطفى هريدي، بعد قيامه بإصابة 4 أشخاص في مدينة الشيخ زايد إثر حادثة تصادم بسيارته.

وبحسب صحيفة «المصري اليوم»، كشفت التحريات أن «المتهم كان يسير بسرعة عالية بمنطقة الشيخ زايد، فاصطدم بسيارة ملاكي، ما أسفر عن تحطيمها وإصابة 4 أشخاص، وتم التحفظ عليه وعلى سيارته وتحرير محضر وعرضه على النيابة العامة».

وأشارت شبكة «مصراوي» إلى أن النيابة العامة بالجيزة استمعت لأقوال الفنان مصطفى هريدي، حيث قال في التحقيقات إنه «كان في منطقة زايد 2000، وأثناء سيره بسيارته فوجئ بسيارة فاصطدم بها من الخلف ما أسفر عن إصابة مستقليها 4 أشخاص»، مضيفا: «مكنش قصدي أخبطهم».

وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارات المتسببة في الحادثة، لعرضها على مهندس فني لفحصها.