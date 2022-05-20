كشفت شرطة السياحة في مصر أسباب وفاة الفنان الكبير سمير صبري داخل الغرفة 46 في فندق شهير بالزمالك.

وأوضحت الشرطة أن الفندق حرر بلاغا في شرطة السياحة عقب وفاة النجم الكبير سمير صبري، وذلك لوفاته داخل الغرفة رقم 46 بالفندق، بعد صراع مع المرض.

وأفاد البلاغ بأن الفنان الكبير يقيم بالفندق الكائن في منطقة الزمالك منذ 20 أبريل الماضي، وأثبتت مناظرة الجثمان أن الوفاة طبيعية.

وبحسب مصادر أمنية فإن شرطة السياحة تلقت بلاغا من فندق شهير بالزمالك بوفاة الفنان الكبير سمير صبري فانتقلت قوة أمنية وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق بوفاة الراحل، وتبين أنه كان يعاني من مضاعفات مرض «الكانسر»، إضافة إلى أمراض في القلب خلال مدة وجوده داخل الفندق لقضاء فترة نقاهة بعد رحلة العلاج الأخيرة.

وستشيع جنازة الفنان الكبير سمير صبري من مسجد الشرطة بالشيخ زايد إلى مقابر الأسرة غدا، وذلك بعد رحلة عطاء فني مليئة بالأعمال الفنية المتنوعة ما بين السينما والدراما والمسرح بعد أن بدأ حياته المهنية مذيعا تلفزيونيا.