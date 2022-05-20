فيما أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اكتشاف أول حالة يشتبه في إصابتها بفايروس جدري القرود على الأراضي الفرنسية (الخميس)، تعقد منظمة الصحة العالمية اليوم (الجمعة)، اجتماعا طارئا حول تفشي فايروس جدري القرود، ومن المقرر أن تجتمع المجموعة الاستشارية الفنية المعنية بمخاطر العدوى التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة

وقالت وسائل إعلام إن فايروس جدري القرود يسبب أعراض الحمى وطفحًا جلديًّا بشكل مميز، حيث تبرز حبوب على الجلد. وعادة ما يكون خفيفا، لكن هناك سلالتين رئيسيتين له، إحداهما سلالة الكونغو، وهي الأشد خطورة بنسبة وفيات تصل إلى 10%، وسلالة غرب أفريقيا بمعدل وفيات نحو 1% من حالات الإصابة.

وكان مسؤولو الصحة في إسبانيا كشفوا في وقت سابق 7 حالات إصابة بجدري القرود، ورفع البرتغال عدد الحالات المؤكدة إلى 14 حالة الخميس مع انتشار المرض في أوروبا، بعد أن كان مقتصرًا على أفريقيا.

وخلال الأيام الأخيرة، بات انتشار مرض جدري القرود يلفت الأنظار؛ خصوصًا بعد تشخيص السلطات الطبية البريطانية مزيدًا من الإصابات المجتمعية به.

وبحسب CDC - مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها- فإن هناك بعض العلامات التي تشير إلى الإصابة بمرض جدري القرود والنصائح والتدابير الوقائية التي يجب اتباعها.