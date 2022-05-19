أفاد علماء في جامعة ديلاوير الأمريكية أن تناول المزيد من الخضراوات، وتحديداً الكرفس والجزر والبقدونس، يمكن أن يساعد في تقليل الآثار الصحية السلبية لتلوث الهواء، وهي مشكلة صحية عالمية مسؤولة عن ملايين الوفيات كل عام، وتتعلق أيضاً بأضرار التدخين.درس فريق البحث كيف تحمي هذه الفصيلة النباتية المحددة الجسم من تراكم مادة الأكرولين، التي تسبب تهيجاً في الرئتين والجلد، مع رائحة كريهة قوية يمكن أن تكون سامة لمختلف الأنسجة، وفق «سبوتنيك».وحلل الباحثون مدى فعالية الجزر والكرفس والبقدونس، في تقليل السمية التي يسببها الأكرولين.تظهر النتائج كيف يمكن بالفعل تقليل الضغط التأكسدي، الذي يخلفه الأكرولين، بواسطة تلك الخضراوات.