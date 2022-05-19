بيعت لوحة للفنان العالمي بيكاسو بمبلغ 67.5 مليون دولار، في أول مزاد لها في سوثبى في نيويورك، وهو أحدث بيع كبير في مزاد للفنون الممتازة.يأتي هذا السعر بعد أسبوع من بيع اللوحة التي رسمها آندي وارهول عام 1964 لمارلين مونرو والتي قدّرت بـ 195 مليون دولار في دار كريستيز، وسجل بذلك آندي وارهول رقماً قياسياً كأغلى عمل لفنان أمريكي تم بيعه في مزاد علني.توقعت دار المزادات سوثبى أن تبيع لوحة بيكاسو، وهي تصوير سريالي لملهمته ماري تيريز والتر، بما يزيد على 60 مليون دولار، على الرغم من أن لوحة أخرى لماري تيريز، حققت 103.4 مليون دولار في كريستيز العام الماضي.وفي اللوح تُظهر ماري تيريز كمخلوق بحري متعدد الأطراف ورأسها مائل للخلف، وكانت ماري تيريز تبلغ من العمر 17 عاماً عندما التقت ببيكاسو البالغ من العمر 45 عاماً في باريس، وبدأت علاقة سرية بينهما وكان لا يزال متزوجاً من زوجته الأولى، راقصة الباليه الروسية الأوكرانية أولجا خوخلوفا، وأصبحت ماري تيريز نموذجاً له في عدد من اللوحات والمنحوتات وأنجبت ابنته مايا ويدماير بيكاسو.