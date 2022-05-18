تتواصل تحقيقات الشرطة الهندية بشأن مقتل الممثلة ساهانا؛ التي عثرت عليها منتحرة في شقتها بمدينة كوزهيكود بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها الـ22، ووفقاً لما ذكرته صحف هندية فقد وجدت معلقة في مروحة سقف وسط اتهامات لزوجها بالعنف المنزلي بقتلها، خصوصاً بعد سلسلة من الشجارات بينهما، وتزعم عائلتها بأن سجاد وراء مقتلها بسبب كثرة مطالبته لها بالمال وإدمانه على الخمر.وأفادت مواقع هندية أن هناك شجاراً وقع بين الثنائي حول شيكات تلقتها الممثلة الراحلة من دار أزياء، ولا تزال قضيتها قيد التحقيق.