التهابات المفاصل هي إحدى أكثر مشكلات العظام شيوعاً، ولها أسباب مختلفة بعضها مرتبط بأمراض أخرى.ورغم وجود أنواع مختلفة من الأدوية الخاصة بعلاج الالتهابات، إلا أن هناك وسيلة أخرى لمكافحتها في ذات الوقت الذي يتم فيه تدعيم جهاز المناعة والصحة العامة للجسم، وهي اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على أنواع مختلفة من الأطعمة، وبحسب البيان من أبرزها الفواكه والأسماك، ووفقاً لتقرير لموقع «ويب ميد» هناك 5 أطعمة تقوي المناعة وتحارب التهابات المفاصل.