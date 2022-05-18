فيما يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ82، تدور الشكوك حول صحة الفنان الكبير عادل إمام حتى باتت حديثاً دائماً في الأوساط الفنية والإعلامية، وبينما ازدادت خلال الأيام الماضية الشائعات عن حالته بعد رواج أنباء عن تدهورها، بددت ابنة صديقه المقرب هند سعيد صالح تلك المخاوف، حين طمأنت عشاقه عن عافيته بعدما فاجأها بمكالمة لها دون مناسبة ليطمئن عليها.ونشرت عبر حسابها في الـ«فيسبوك» صورة لوالدها الراحل سعيد صالح مع صديقه عادل إمام، وعلقت عليها «من أحلى المكالمات اللي جات لي في حياتي فجأة ومن غير مناسبة مكالمة من ريحة الحبايب، حسيت إن بابا اللي بيكلمني والله، الحمد لله إنك بخير وسمعت صوتك واتطمنت عليك».وهذه المكالمة التي انتشرت أخيراً حول صحة الفنان الزعيم عادل إمام تؤكد أنه بخير وصحة جيدة.وطالت الشائعات عادل إمام حول حالته الصحية بعد ابتعاده عن وسائل الإعلام والتمثيل والظهور، وتمضية أوقاته مع عائلته. ويحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ82 وهو متوج بزعامة الفن العربي، بتاريخ فني طويل ميزه عن غيره خصوصا في عالم تقديم الكوميديا، جعلها يتصدر الساحة طيلة نصف قرن ليصبح نجما كبيرا استثنائيا يحتل قمة مجد السينما والدراما والأعلى أجراً في التاريخ.وطمأن شقيقه المنتج عصام إمام وسائل إعلام مصرية أن الزعيم بصحة جيدة، ويحتفل مع أولاده وأحفاده في منزله بهذا اليوم في جو أسري مليء بالفرح والسعادة.وأضاف، في ما يخص فيلم «الواد وأبوه» الذي يقوم بإنتاجه عصام إمام من المقرر التحضير له عقب انتهاء النجم محمد عادل إمام من انتهاء فيلمه الجديد «عمهم» الذي يصوره حاليا وبعدها مباشرة نبدأ في تنفيذه، إذ يحمل عدداً من المفاجآت الكبيرة بمشاركة الزعيم عادل إمام مع نجله والذي ينتظره الجميع منذ فترة طويلة. وكانت آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل «فلانتينو».