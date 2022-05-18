تنطلق في مدينة الدمام فعاليات مهرجان دارين الشعري في نسخته الرابعة الذي يقيمه نادي المنطقة الشرقية الأدبي في قاعة الأميرة سحاب بنت عبدالله بن عبدالعزيز في مقره، ويستمر يومين، وذلك في تمام الساعة الـ5:00 من عصر يوم الإثنين القادم 22 شوال 1443هـ الموافق 23 مايو 2022م.وأوضح الأمين المساعد لاتحاد الأدباء والكتّاب العرب ورئيس مجلس إدارة النادي الناقد والإعلامي محمد بن عبدالله بودي، أن هذا المهرجان يعد المهرجان الشعري الوحيد حالياً في مشهدنا الثقافي السعودي.وأضاف أن هذه النسخة الرابعة تحتوي على 6 جلسات شعرية، في كل يوم 3 جلسات بمشاركة 60 شاعراً وشاعرة من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وشعراء من تونس والعراق. وأضاف أن المهرجان سيشهد في حفل الافتتاح تكريم 3 شخصيات ثقافية وطنية أسهمت في دعم الحراك الأدبي والثقافي في وطننا الغالي، وهم: الأديب الأستاذ عبدالعزيز بن حسن الجبر من مؤسسي الصحافة السعودية والمكتبات الأهلية والداعمين لحركة التأليف والنشر في المنطقة الشرقية، والأديب الدكتور علي بن عبدالعزيز الخضيري مؤسس ومدير إذاعة القرآن الكريم ووكيل وزارة الإعلام السابق لشؤون الإذاعة وعضو مجلس الشورى السابق ومن أوائل الدارسين لأدب شرق الجزيرة العربية، عبر أطروحته الأولى عن الأمير الشاعر علي بن المقرب العيوني، والكاتب الدكتور عبدالله بن صادق دحلان عضو مجلس الشورى السابق ورئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة ومن الداعمين للمؤسسات الثقافية والأدبية الوطنية.ودعا بودي الجمهور ومتذوقي الشعر لحضور فعاليات المهرجان في مقر النادي.